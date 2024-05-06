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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Росстат сообщил о снижении цен на овощи и фрукты на 0,7% за неделю

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В России цены на плодоовощную продукцию с 23 апреля по 2 мая снизились на 0,7%, сообщил Росстат.

Больше всего подешевели огурцы - на 5,7% (на 4,3% с 16 по 22 апреля). Цены на помидоры снизились на 2% (на 1,1%), лук - на 0,3% (на 1,6%).

В то же время цены на свеклу выросли на 6,3% (на 6,6%), морковь - на 4,5%, (на 1,4%), капусту - на 2,2% (на 2%), картофель - на 1,3% (на 0,4%), яблоки - на 0,7% (на 1%), бананы - на 0,2% (на 0,6%).

С начала года больше всего подорожали свекла - в 1,6 раза и капуста - на 37,6%. Цены на морковь повысились на 32,6%, помидоры - на 17,7%, картофель - на 12,3%, яблоки - на 11,9%, лук - на 9%, бананы - на 8,8%. Цены на огурцы снизились на 12,6%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%, в январе этого года - на 7,3%, в феврале - на 3%, в марте - на 2,1%.

Росстат
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