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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Цены на яйца в РФ с 23 апреля по 2 мая снизились на 0,8%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 23 апреля по 2 мая снизились на 0,8%, сообщил Росстат в понедельник.

Снижение ускорилось по сравнению с 0,14% за период с 16 по 22 апреля. С начала года яйца подешевели на 5,7%.

В то же время цены на мясо кур выросли на 0,1%. Но с начала года динамика отрицательная, курятина подешевела на 4,1%.

Начали повышаться и цены на сахар. С 23 апреля по 2 мая они выросли на 0,01%. С 16 по 22 апреля было отмечено их снижение на 0,04%. С начала года сахар подорожал на 3,6%.

Росстат также сообщил, что с 23 апреля по 2 мая цены на баранину повысились на 4,9%, на свинину - на 0,7%, на пшеничный хлеб - на 0,5%, на говядину, овощные консервы для детского питания - на 0,4%, на мороженую рыбу, стерилизованное молоко, сметану, черный чай, соль, ржаной хлеб и пшено - на 0,3%, на сливочное масло, печенье и макаронные изделия - на 0,2%, на подсолнечное масло, сыры, рис, крупу гречневую, водку - на 0,1%.

В то же время пшеничная мука подешевела на 0,4%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы и вермишель - на 0,1%.

Как сообщалось, в марте по сравнению с февралем цены на продукты питания повысились на 0,1%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат
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