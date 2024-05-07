Токарев назвал решенной проблему с затовариванием нефтебаз нефтепродуктами

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Проблема с затовариванием нефтепродуктами на нефтебазах решена, сообщил "Интерфаксу" глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Это было временно. Вопрос больше был к НПЗ, но на данный момент такой проблемы нет уже", - сказал он.

В Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что производство моторных топлив в апреле позволило компенсировать объемы, ранее выпавшие из-за остановки НПЗ на внеплановые ремонты. При этом внутренний рынок был обеспечен в том числе благодаря снижению экспорта, что позволило не только компенсировать ремонты, но также сохранить высокий уровень запасов топлива.

"Кроме того, ранее были увеличены нормативы продаж моторных топлив на бирже и обеспечен ритмичный вывоз готовой продукции с нефтеперерабатывающих заводов, что помогло дополнительно стабилизировать рынок", - сказали в ведомстве.

По данным Росстата, нефтяные компании в последнюю неделю апреля нарастили производство бензина на отечественных НПЗ на 4,5% к предыдущей неделе, дизельного топлива - на 3,7%. Так, выпуск бензина с 22 по 28 апреля составил 816,7 тысячи тонн против 781,7 тысячи тонн с 15 по 21 апреля, дизтоплива - 1,662 млн тонн против 1,602 млн тонн соответственно. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 24 по 30 апреля): по бензинам - на 0,6%, по дизельному топливу - на 2,4%.