CEO шведской Petrosibir Тетяков получил контроль в разведактивах компании в Башкирии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - CEO шведской нефтяной компании Petrosibir Павел Тетяков получил 51% долей ООО "Компания Уфа Петролеум", владеющего разведочными лицензиями на два перспективных участка в Башкирии.

Ранее эта доля принадлежала Petrosibir. Еще 49% остаются у ООО "Геосервис" (Ижевск, принадлежит семье Ахмадуллиных, занимающейся нефтяным бизнесом в Удмуртии). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 6 мая.

По данным Росгеолфонда, "Компания Уфа Петролеум" владеет разведочными лицензиями на Айский и Суяновский участки в Башкирии. На сайте Petrosibir говорится, что ресурсы Айского оцениваются в 20 млн баррелей, Суяновского - в 47 млн баррелей, но актуальность этих сведений не указана. Ранее сообщалось, что в 2019 году Petrosibir поставила на баланс 7,3 млн баррелей извлекаемых запасов по категории С1+С2 нового Айского месторождения, обнаруженного на Айском участке.

В пресс-релизе Petrosibir, опубликованном в конце апреля 2024 года, говорится, что компания "исторически владела 100% "Ингеохолдинг" и 51% "Компания Уфа Петролеум" - российскими компаниями в Башкирии, владеющими двумя лицензиями на разведку/добычу каждая, а также кипрской Ripiano Holding Ltd, российские дочерние компании которой владеют тремя лицензиями на добычу в Коми". При этом в предыдущих ежемесячных пресс-релизах говорилось, что Petrosibir "владеет" этими структурами. Тетяков в ответ на вопрос "Интерфакса" не стал комментировать изменение формулировки.

Petrosibir в апрельском пресс-релизе также напоминает, что, "согласно решению годового собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2023 года, данные активы находятся в стадии реализации".

Вместе с тем, согласно данным из международных реестров, 17 апреля регулятором "отправлено уведомительное письмо о принудительном прекращении деятельности" Ripiano Holding Ltd. Эта компания через российские юрлица владеет тремя лицензиями на углеводородные участки в Коми. В отчетности российских компаний указано, что конечным бенефициаром является гражданин Австрии Яков Голдовский. Это бизнесмен, получивший известность еще в 1990-е годы сначала благодаря консолидации нефтехимических активов (был главой "СИБУРа") в связке с "Газпромом", а затем - уголовному преследованию и аресту по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

"Ингеохолдинг" владеет двумя лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья на Аязовском и Айском месторождениях в Башкирии.

Добыча нефти Petrosibir в первом квартале 2024 года в Башкирии и Коми составила 20 175 баррелей.

Новый владелец 51% долей "Компании Уфа Петролеум" Тетяков также является главой российских активов ирландской Petroneft, добывающей нефть в Томской области. Сообщалось, что в настоящее время идет процедура согласования продажи Тетякову и этих юрлиц.

Крупнейшими акционерами Petrosibir и Petroneft, по данным сайтов компаний, является Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым).