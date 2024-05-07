Валютные резервы Китая в апреле снизились на 1,4%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле снизились на 1,4% - до $3,201 трлн по сравнению с $3,246 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,23 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в апреле опустился на 0,28% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 1,8% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций по сравнению с 72,74 млн унций в марте. Показатель повысился по итогам восемнадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $167,96 млрд со $161,07 млрд в конце марта.