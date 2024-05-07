Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Валютные резервы Китая в апреле снизились на 1,4%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле снизились на 1,4% - до $3,201 трлн по сравнению с $3,246 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,23 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в апреле опустился на 0,28% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 1,8% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций по сравнению с 72,74 млн унций в марте. Показатель повысился по итогам восемнадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $167,96 млрд со $161,07 млрд в конце марта.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });