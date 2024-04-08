Валютные резервы Китая в марте неожиданно выросли на 0,6%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в марте увеличились на 0,6% - до максимальных с декабря 2021 года $3,246 трлн по сравнению с $3,226 трлн месяцем ранее, сообщило в воскресенье Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,21 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в марте опустился на 0,47% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 0,31% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца увеличились до 72,74 млн унций по сравнению с 72,58 млн унций в феврале. Показатель повысился по итогам семнадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $161,07 млрд со $148,64 млрд.