Нефть усилила снижение, Brent опустилась до $82,7 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось вечером во вторник, инвесторы оценивают прогнозы добычи в странах ОПЕК+ и геополитическую ситуацию.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:17 по московскому времени подешевели на $0,61 (0,73%), до $82,72 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,57 (0,73%), до $77,91 за баррель.

И.о. вице-премьера РФ Александр Новак заявил "Интерфаксу", что возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока анализируется. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Тем временем СМИ написали, что Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует The Times of Israel заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Геополитика снова стала ключевым фактором для нефтяного рынка", - сказала аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.