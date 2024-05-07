"Полюс" выплатил купон по долларовым евробондам-2028 в рублях

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" выплатила купон по долларовым еврооблигациям-2028 в рублях, следует из ее сообщения.

Дата выплаты купона, согласно графику платежей, приходилась на 14 апреля. Гарант по евробондам, АО "Полюс Красноярск", перечислил денежные средства владельцам евробондов, чьи права учитываются в российских депозитариях, напрямую. Кроме того, в соответствии с условиями выпуска компания перечислила в рублях средства, предназначенные для выплат иностранным держателям, "согласно полученным от trustee инструкциям", говорится в сообщении.

Владельцы евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, желающие получить прямые платежи по евробондам в рублях, должны направить в адрес доверительного управляющего по еврооблигациям запрос на получение формы заявления на такой платеж и списка необходимых документов. Отсечка по владению для иностранных держателей - 12 апреля. Заявление на получение прямого платежа и необходимые документы нужно предоставить до 31 мая (этот срок может быть продлен).

Российским держателям евробондов "Полюс" платит в рублях напрямую с 2022 года – как это предписано президентским указом. Иностранным инвесторам выплаты направлялись в долларах через основного платежного агента, но в мае прошлого года "Полюс" попал в санкционные списки США, что лишило его возможности использовать традиционную платежную инфраструктуру и осуществлять платежи в валюте выпуска. В конце декабря прошлого года компания сообщила, что переходит на рублевые расчеты по евробондам с иностранными держателями в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа".

Обновленную схему расчетов с инвесторами "Полюс" уже использовал в начале этого года при погашении еврооблигаций-2024. После погашения этого выпуска у компании в обращении остался только долларовый выпуск-2028 на $700 млн.

Российские компании и банки в соответствии с президентским указом об обязательном замещении евробондов должны до 1 июля 2024 года обменять их на локальные долговые бумаги, либо получить разрешение правительственной комиссии на исключение из этого правила. Совет директоров "Полюса" в конце апреля одобрил замещение выпуска-2028 локальными облигациями.