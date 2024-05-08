Нефть Brent подешевела до $82,15 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен усилилось днем в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:32 по московскому времени подешевели на $1,01 (1,21%), до $82,15 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1 (1,28%), до $77,38 за баррель.

Рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 по Москве в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

"Показатели нефтяного рынка несколько ухудшились в последние недели, и цены снизились с недавних пиков, - отметили аналитики Morgan Stanley. - Дефицита на рынке пока не наблюдается, но вскоре начнется сезон повышенного спроса на топливо".