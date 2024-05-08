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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Цены на яйца в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,8%, курятина подорожала на 0,1%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Это соответствует динамике за предыдущий период, о котором сообщало статведомство, – с 23 апреля по 2 мая. С начала года яйца подешевели на 6,6%.

Цены на мясо кур, как и в предыдущий период, выросли на 0,1%. С начала года сохраняется отрицательная динамика, курятина подешевела на 3,9%.

В то же время цены на сахар, приподнявшиеся в конце апреля, с 3 по 6 мая сменили траекторию и снизились на 0,01%. С начала года сахар подорожал на 3,6%.

Росстат также сообщил, что с 3 по 6 мая свинина подорожала на 0,7%, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,3%, говядина, сливочное масло, маргарин, молоко, хлеб, соль – на 0,2%, сосиски, сардельки, колбасы, сметана, макаронные изделия, пшено, черный чай – на 0,1%.

В то же время цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,6%, гречку - на 0,2%, мороженую рыбу, сухие молочные смеси для детского питания, творог, пшеничную муку и печенье - на 0,1%.

Как сообщалось, в марте по сравнению с февралем цены на продукты питания повысились на 0,1%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат
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