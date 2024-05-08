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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Росстат оценил снижение выпуска бензина в РФ в начале мая в 4,4%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Выпуск автомобильного бензина в РФ с 29 апреля по 5 мая снизился на 4,4% к предыдущей неделе и составил 780,6 тыс. тонн, сообщает Росстат.

Относительно аналогичного периода прошлого года – с 1 по 7 мая – производство незначительно выросло – на 0,8%.

Выпуск дизельного топлива на прошлой неделе на отечественных НПЗ составил 1,664 млн тонн, что на 0,1% больше, чем на предыдущей неделе, и на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Начало мая традиционно считается в России периодом старта весенних плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. По этой причине на текущей неделе, с 6 мая, остановилась биржевая продажа топлива с Астраханского ГПЗ, а на следующей, с 13 мая, она остановится и с Комсомольского НПЗ.

В Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время общее производство моторных топлив вернулось на прежний уровень после падения в апреле из-за внеплановых ремонтов. "Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, накоплено достаточно товарных запасов в преддверии сезона начала ремонтов НПЗ", - подчеркнули в ведомстве.

Росстат
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