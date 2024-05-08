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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,2%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

Больше всего подешевели огурцы – на 4,8% (на 5,7% с 23 апреля по 2 мая). Цены на помидоры снизились на 1,3% (на 2%), на бананы – на 0,1% (рост на 0,2%).

Вся остальная наблюдаемая плодоовощная продукция подорожала. Так, цены на морковь повысились на 3,8% (на 4,5%), свеклу – на 3,3% (на 6,3%), капусту – на 2,6% (на 2,2%), картофель – на 1,6% (на 1,3%), яблоки – на 1,1% (на 0,7%), лук – на 1,2% (снижение на 0,3%).

С начала года больше всего подорожали свекла – в 1,66 раза и капуста – на 41,2%. Цены на морковь повысились на 37,5%, помидоры – на 16,2%, картофель – на 14,1%, яблоки – на 13,2%, лук – на 10,3%, бананы – на 8,7%. Цены на огурцы снизились на 16,8%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%, в январе этого года – на 7,3%, в феврале – на 3%, в марте – на 2,1%.

Росстат
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