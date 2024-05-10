Рубль умеренно подешевел на фоне пониженной активности торгов и нефтяных цен

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в пятницу, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне как пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России, так и возобновившегося снижения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 92,255 руб. в 19:00, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,4975 руб., подорожав на 58,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43 копейки - до 95,51 рубля. Курс китайского юаня подрос на 6,65 копейки - до 12,692 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 до 15:30) 10 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 9 мая составляют 91,8239 руб. и 98,9461 руб. соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в пятницу на 43,11 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,14 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля в основных валютных парах по итогам торгов 10 мая стали как пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России, так и возобновившееся во второй половине дня снижение нефтяных цен. Вместе с тем некоторую поддержку нацвалюте оказала в целом позитивная конъюнктура мировых рынков капитала.

Госдума в пятницу утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ, а президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении главы правительства. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста через дальнейшее формирование экономики предложения, заявил Мишустин в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства.

"Президент поставил серьезную задачу - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов. По сути, необходимо развернуть новую модель экономического роста", - заявил он.

"Как планируем действовать? Прежде всего - через дальнейшее формирование экономики предложения. И создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов", - сказал Мишустин. "Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке. Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции", - отметил он.

Цены на нефть, подраставшие в первой половине дня, ближе к вечеру пятницы перешли к снижению. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $83,26 за баррель, что на 0,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,94%, до $78,71 за баррель.

Трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Свыше 100 тыс. человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции, сообщил в пятницу координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг. Члены военного кабмина Израиля проголосовали за расширение военной операции в Рафахе, пишет The Times of Israel. При этом масштабы операции все же будут ограниченными, так как израильские власти не хотят портить отношения с США, выступающими против крупных израильских военных операций в этом городе.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу в плюсе. Поддержку фондовым рынкам оказали обнародованные накануне статданные о росте числа заявок на пособие по безработице в США, которые были восприняты трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Рынки акций крупнейших стран Западной Европы также поднимаются 10 мая благодаря росту оптимизма трейдеров, что крупнейшие мировые центробанки в скором времени приступят к смягчению денежно-кредитной политики. Банк Англии в четверг сохранил ставку на уровне 5,25% годовых. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли в ходе пресс-конференции по итогам заседания дал понять, что регулятор не исключает возможности смягчения политики на следующем заседании. Снижение ставки в июне "не исключено", но и не является "решенным делом", заявил он.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу. Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов. Внимание трейдеров в пятницу также направлено на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы, в том числе члена совета управляющих Мишель Боуман, а также глав федеральных резервных банков Чикаго, Миннеаполиса и Далласа.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 210 тыс. Слабость американского рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федрезерв к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 32,29 копейки по отношению к 8 мая и составил 92,1404 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $292,042 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 10 мая. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 47,31 копейки по отношению к среде и составил 99,4063 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR68,494 млн.

В силу того, что в России 10 мая официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.