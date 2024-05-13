Takeda лицензирует препарат от Альцгеймера за сумму до $2,2 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японская Takeda Pharmaceutical Co. достигла соглашения со швейцарским стартапом AC Immune о лицензировании его препарата от болезни Альцгеймера, говорится в пресс-релизе Takeda.

В рамках сделки AC Immune получит $100 млн сразу и еще до $2,1 млрд при достижении установленных целей, а также "двузначные роялти" от мировых продаж.

Акции швейцарской компании взлетели в цене на 28,8% на торгах во Франкфурте в понедельник.