Индексы США в основном снизились, Dow прервал 8-дневный подъем

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в понедельник.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду.

Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано.

Между тем заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон накануне отметил, что ФРС следует сохранять ограничительную ДКП до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%.

ADR британского разработчика Arm Holdings подорожали на 7,7% по итогам торгов в понедельник. Контролируемая японской SoftBank Group компания планирует в следующем году вывести на рынок чипы для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Nikkei Asia. Arm сформирует подразделение ИИ-чипов и к следующей весне выпустит прототип, а массовое производство планируется начать через контрактных производителей осенью 2025 года.

Акции Intel Corp. прибавили в цене 2,2% после сообщения The Wall Street Journal о том, что компания обсуждает с Apollo Global Management возможное партнерство в проекте строительства предприятия по выпуску чипов в Ирландии. По словам источников газеты, Apollo может инвестировать в этот проект более $11 млрд.

Капитализация биотехнологической Incyte Corp. выросла на 8,6%. Эмитент заявил о планах выкупить свои акции на сумму до $2 млрд и уже запустил модифицированный голландский аукцион на сумму до $1,67 млрд, который продлится до 10 июня.

Котировки бумаг Alcoa повысились на 8,2% после решения производителя алюминия сохранить размер квартальных дивидендов на уровне 10 центов на обыкновенную акцию.

Акции GameStop подскочили на 74,4% после возобновления публикаций в соцсети X (бывшая Twitter) пользователем Roaring Kitty ("Рычащий котенок") - розничным инвестором, который в 2021 году с помощью мемов продвигал GameStop и способствовал значительному росту ее капитализации.

Apple Inc. нарастила капитализацию на 1,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что она близится к достижению соглашения с OpenAI об использовании функций чат-бота ChatGPT на iPhone.

Цена акций производителя графических процессоров Nvidia Corp. выросла на 0,6%, до $903,99 за штуку. Аналитик HSBC Фрэнк Ли ранее подтвердил рекомендацию "покупать" для них и повысил их прогнозную цену с $1050 до $1350.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. снизилась на 0,5% после новостей о ее намерении инвестировать 1,2 млрд евро в логистическую инфраструктуру и развитие ИИ во Франции.

Бумаги Microsoft Corp. подешевели на 0,3% после сообщения Financial Times со ссылкой на источники о подготовке Европейской комиссией официальных обвинений в адрес компании из-за положения на рынке ее приложения для видеоконференций Teams.

Лидером падения в составе Dow Jones Industrial Average (DJIA) стали акции сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc., потерявшие в цене 1,6% за день до публикации квартальной отчетности.

DJIA понизился на 0,21% и составил 39431,51 пункта. До этого индекс рос восемь сессий подряд.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,02% - до 5221,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,29% и составил 16388,24 пункта.