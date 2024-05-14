Рубль слабо меняется к доллару и юаню утром на фоне безыдейности рынка

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не проявили ощутимой динамики на Московской бирже утром во вторник, рубль меняется незначительно на фоне рыночной безыдейности.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,33 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,05 коп. - до 12,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта после роста в ходе предыдущей сессии легла в боковой дрейф утром во вторник на фоне отсутствия ярких сигналов с внешних рынков. Трейдеры отыграли новости о формировании нового состава правительства и находятся в ожидании новых драйверов. Пока фондовые площадки торгуются в основном без резких всплесков, наблюдается также отсутствие ярко выраженной динамики на сырьевом рынке.

Участники валютного рынка оценивают свежие бюджетные данные. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

В январе-марте дефицит, по уточненной информации Казначейства, составлял 295,3 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первого квартала составляла 607 млрд рублей. В январе-апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше показателя января-апреля 2023 года (7,785 трлн рублей), расходы - 13,168 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% (10,835 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн рублей, рост на 82,2% г/г. Минфин связывает такое увеличение преимущественно с ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Кроме того, поступил сигнал от ЦБ России. Совет директоров Банка России на заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем 26 апреля, рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17%, сообщил регулятор в резюме состоявшегося обсуждения.

Ставку ЦБ в итоге оставил неизменной на уровне 16%. О том, что ужесточение политики тоже было "на столе", на брифинге в день совета заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, не уточнив размер обсуждавшегося повышения.

Среди основных аргументов за повышение ключевой ставки до 17% годовых в резюме приводится предположение, что нейтральная ставка может быть "значимо выше" оценки Банка России, опубликованной в прошлом году (2-3% в реальном выражении, 6-7% в номинальном), говорится в резюме, опубликованном в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,47 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,23 за баррель, что на 0,14% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник наблюдается отсутствие единого настроя: китайский CSI 300 снизился на 0,27%, японский Nikkei 225 меняется незначительно, окрепнув всего на 0,05%, гонконгский Hang Seng почти стабилен - рост на 0,03%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,10%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,02%.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в понедельник.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду.

Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано.