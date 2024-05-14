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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5% до 495 млрд руб.

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,1% до 495,1 млрд рублей по сравнению с 470,9 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из сообщения кредитной организации.

Чистая прибыль в апреле 2024 года выросла на 8,6% до 131,1 млрд рублей (120,7 млрд рублей прибыли в апреле 2023 года).

Рентабельность капитала в январе-апреле текущего года составила 22,4%, в апреле – 23,6%.

Сбербанк
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