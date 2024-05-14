ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть на 2024 и 2025 год

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете ОПЕК.

Тем не менее в течение кварталов произошли некоторые незначительные корректировки, связанные с полученными фактическими данными, а также с учетом ожидаемых событий в ближайшем будущем.

Так, оценка спроса в I квартале 2024 года повышена на 30 тысяч б/с - до 103,56 млн б/с, а для II квартала понижена на 80 тысяч б/с - до 103,75 млн б/с. Прогноз на III квартал не изменился - 104,9 млн б/с, а на IV квартал повышен на 40 тысяч б/с - до 105,61 млн б/с.

Корректировка спроса на нефть в Китае в сторону повышения в I квартале была компенсирована коррекцией в сторону понижения в странах ОЭСР в Америке I квартале и на Ближнем Востоке во втором и третьем кварталах. По прогнозам, спрос на нефть в странах ОЭСР в 2024 году вырастет примерно на 0,3 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом лидирует рост в Америке. В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть, по прогнозам, увеличится почти на 2 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет Китая и при поддержке Ближнего Востока, Индии, других стран Азии, а также Латинской Америки.

В 2025 году страны ОЭСР, как ожидается, увеличат потребление на 0,1 млн б/с, страны, не входящие в ОЭСР - на 1,74 млн б/с.

Предварительные данные за март показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли в месячном исчислении на 20,2 млн баррелей - до 2,793 млрд баррелей. Это на 34 млн баррелей больше, чем в марте 2023 года, но на 38 баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 121 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти выросли на 6,8 млн баррелей - до 1,369 млрд баррелей, нефтепродуктов - на 13,5 млн баррелей, до 1,424 млрд баррелей.