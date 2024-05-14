"Русскую рыбопромышленную компанию" с июня возглавит Савелий Карпухин

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Русскую рыбопромышленную компанию", являющуюся одним из крупных владельцев квот на добычу минтая в РФ, с 1 июня 2024 года возглавит Савелий Карпухин, сообщается в ее пресс-релизе.

Ольга Наумова покинет пост генерального директора 31 мая в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта. Она останется в совете директоров РРПК в качестве независимого директора.

Карпухин занимает должность директора по стратегии и коммерческим вопросам.

Наумова возглавила РРПК в январе 2022 года. За этот период компания подтвердила статус одного из лидеров рыболовной отрасли России и значимого игрока на мировом рынке. В частности, за короткие сроки она нарастила темпы сдачи новых супертраулеров, строительство которых идет на "Адмиралтейских верфях" (ОСК). С 2022 года введены в эксплуатацию 4 супертраулера, в этом году планируется спуск на воду еще двух, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2023 году РРПК выловила более 391 тыс. тонн водных биоресурсов, что 27% больше, чем в 2022 году. В том числе вылов минтая вырос на 19%, до более 337 тыс. тонн. В том числе супертраулеры "Капитан Вдовиченко" и "Владимир Лиманов" суммарно выловили более 115 тыс. тонн минтая.

В 2023 году компания произвела более 30 тыс. тонн филе минтая (на 8% больше, чем в 2022 году), сурими - более 30 тыс. тонн (рост почти в 2,4 раза). Производство икры стало рекордным для РРПК за последние пять лет - более 7 тыс. тонн, что на 27% больше, чем в 2022 году. Производство всей продукции по итогам года выросло на 24%, до 210 тыс. тонн.

В 2023 году отгрузки продукции на внутренний рынок по сравнению с 2022 годом увеличились на 24%.

РРПК ведет промысел в Беринговом и Охотском морях. Основные промысловые виды - минтай и тихоокеанская сельдь. Более 80% улова приходится на минтай. Компания обеспечивает всю производственную цепочку - от вылова рыбы до глубокой переработки рыбы в продукт с высокой добавленной стоимостью.

РРПК строит новый флот из 11 супертраулеров, каждый из которых рассчитан на ежегодный вылов и переработку на борту 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.

РРПК контролируют менеджеры компании через "ОСТ Инвест Холдинг" (зарегистрирована в начале июня 2022 года), которая на 99,99% принадлежит ООО "Эльбрус партнерс". Владельцами ООО являются Евгений Орлов и Александр Сапожников (по 37,55%), а также Станислав Аксенов (20%) и Савелий Карпухин (4,9%). Кроме того, Орлов напрямую владеет 0,01% "ОСТ Инвест Холдинга".

Бывший основной владелец компании Глеб Франк после включения в санкционный список США сначала продал 70,09% в РРПК топ-менеджерам и ушел с поста председателя совета директоров. Затем он полностью вышел из состава владельцев РРПК, продав остававшиеся у него 29,9%.