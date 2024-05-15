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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Рынок акций РФ в среду вырос, индекс РТС превысил 1200п на укреплении рубля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря замедлению потребительской инфляции в США, а также слабости нефти (Brent локально падала ниже $81,5 за баррель, но вечером отскочила к $82,5). Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, а индекс РТС преодолел рубеж 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года. Лидерами роста выступили акции "Русала" (+4,4%) и "Аэрофлота" (+4%), обновили максимум "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,72 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1200,49 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 стоил 91,09 рубля (-0,21 рубля), минимум сессии - 90,91 руб./$1.

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