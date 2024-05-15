Цены на бензин в РФ с 7 по 13 мая выросли на 0,07%, на ДТ почти не изменились

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 мая по сравнению с предыдущей неделей незначительно - на 0,07% - выросли после того, как почти не менялись (рост составил 0,03%) с 3 по 6 мая и росли на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 мая составляла 55,10 руб. (на 6 мая - 55,06 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,89 руб. (50,87 руб.), АИ-95 – 55,74 руб. (55,70 руб.), АИ-98 – 69,48 руб. (69,37 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 7 по 13 мая вторую неделю оставались стабильными: рост на 0,02% после повышения на 0,03% с 3 по 6 мая (с 23 апреля по 2 мая рост также был незначительным – на 0,07%). Средняя цена ДТ в стране на 6 мая составила 65,21 руб. за литр (на 6 мая – 65,20 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).