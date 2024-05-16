Фондовые индексы США завершили торги на рекордных максимумах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский рынок акций уверенно вырос в среду, все три основных фондовых индекса завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта.

Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

"Апрельский отчет по инфляции - это первые хорошие данные для Федрезерва с начала года", - отмечает главный инвестиционный директор Frost Investment Advisors Мэйс МакКейн.

"Ему предшествовали показатели первого квартала, которые помешали планам смягчения денежно-кредитной политики ФРС в начале 2024 года", - говорит эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Котировки акций крупных IT-компаний уверенно выросли по итогам торгов.

Бумаги Alphabet Inc. подорожали на 1,3%. Принадлежащая ей Google в ходе ежегодной конференции для разработчиков представила программу Project Astra на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может в реальном времени отвечать на запросы с использованием видео, аудио и текста.

Стоимость акций Apple Inc. увеличилась на 1,2%, Nvidia Corp. - на 3,6%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 2,1%.

Капитализация Dell Technologies подскочила на 11,2% вслед за повышением прогнозной цены акций компании аналитиком Morgan Stanley Эриком Вудрингом до $152 со $128. Эксперт удерживает рекомендацию "покупать" для бумаг Dell.

Акции Boeing Co. подешевели на 2,1%. Минюст США заявил, что авиастроительный концерн нарушил условия соглашения от 2021 года, касавшегося роли его сотрудников в двух авиакатастрофах с самолетами 737 MAX. В результате Boeing может столкнуться с новым уголовным делом и дополнительными штрафами, отмечает Market Watch.

Рыночная стоимость AMC Entertainment упала на 20%. Компания, являющаяся крупнейшим в мире оператором кинотеатров, сообщила, что выпустит дополнительно 23,28 млн акций для обмена их на собственные долговые обязательства. AMC обменяет эти бумаги на бонды с погашением в 2026 году на общую сумму $163,85 млн в рамках ряда частных соглашений.

Днем ранее стоимость бумаг AMC подскочила на 32% в связи с ожиданиями возникновения нового интереса розничных инвесторов к так называемым "мемным" компаниям, к которым она относится наряду с GameStop Corp. Стоимость акций GameStop , взлетевшая во вторник на 60%, упала на 18,9% по итогам торгов в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 15 мая вырос на 349,89 пункта (0,88%) и составил 39908 пунктов.

Standard & Poor's 500 увеличился на 61,47 пункта (1,17%) - до 5308,15 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 231,21 пункта (1,4%) и составил 16742,39 пункта.