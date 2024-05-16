"Роснано" будет сотрудничать с компаниями КНР в сферах утилизации промотходов и логистики

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Роснано" договорилась с китайскими компаниями в области переработки и утилизации промышленных отходов, а также в сфере развития логистических проектов, соответствующие соглашения были подписаны в четверг в рамках визита в КНР президента Владимира Путина.

Первое соглашение заключено с "Харбинской международной торгово-экономической компанией ЦЗЮЕШЭН". Оно касается внедрения в России и КНР передовых экологически-безопасных продуктовых и технологических решений по переработке и утилизации промышленных отходов.

В частности, соглашение предусматривает реализацию проектов по внедрению технологий переработки некондиционной древесины и древесных отходов в древесно-угольный кокс на территории России с потенциальным использованием будущей конечной продукции в экономике КНР и других стран. Первый подобный завод мощностью 36 тысяч тонн в год планируется к запуску в Иркутской области в 2025 году.

Еще одно соглашение заключено с Shanghai CAROAD Energy Technology Co. Оно нацелено на повышение транспортной пропускной способности с поэтапной локализацией гибридных энергетических решений на транспорте. Объем инвестиций в проект оценивается в $1,2 млрд.

В частности, планируется создание и локализация в России производства инновационных тяговых аккумуляторных батарей и необходимой инфраструктуры, включающей сеть зарядных станций на российских федеральных и региональных трассах для осуществления международных и междугородних перевозок.

"Проект призван повысить эффективность и конкурентоспособность грузовых перевозок, увеличить пропускную способность транзита, расшить "узкие места" и сбалансировать нагрузку на транспортную инфраструктуру страны", - отмечает "Роснано".