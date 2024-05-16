ГТЛК разместила три выпуска облигаций на 6,2 млрд рублей в пользу Минфина

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение трех выпусков облигаций серии 005Р-21 на 331,4 млн рублей, серии 005Р-22 на 467,4 млн рублей и серии 006Р-08 на 5,4 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Срок обращения выпусков серий 005Р-21 и 005Р-22 – 25 лет, серии 006Р-08 – 7 лет.

Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

Как уточняется в пресс-релизе ГТЛК, компания получила 5,4 млрд рублей по выпуску 006Р-08 из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечивает возвратность инвестиций ФНБ.

В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,7 млрд рублей, 36 выпусков классических бондов на 112,8 млрд рублей и два биржевых выпуска облигаций на $167 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.