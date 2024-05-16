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Китайская Ping An изучает варианты сокращения доли в HSBC, оцениваемой в $13 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Китайская страховая компания Ping An Insurance изучает варианты сокращения доли в британском банке HSBC Holdings Plc, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с 8,01%. Стоимость принадлежащего страховщику пакета оценивается в $13,3 млрд.

Одним из вариантов, рассматриваемых руководством китайской компании, является дальнейшая продажа акций небольшими пакетами. Другой вариант – продажа крупной доли ближневосточному инвестору, например, суверенному фонду, отмечают источники.

Пока нет данных о том, ведет ли Ping An какие-либо переговоры о продаже крупного пакета акций HSBC, однако, по словам источников, ряд членов совета директоров китайской компании в настоящее время находятся в поездке по Ближнему Востоку.

Тот факт, что Ping An изучает возможность сокращения доли в HSBC, говорит о желании компании зафиксировать прибыль от инвестиций и понимании того, что изменения структуры бизнеса банка, которые она предлагала, маловероятны.

В прошлом году китайский страховщик призывал HSBC выделить в самостоятельную компанию азиатский бизнес с последующим размещением его акций в Гонконге, однако акционеры банка не поддержали это предложение.

Значительная часть операций HSBC приходится на Азию, и в последнее время ему становится все сложнее лавировать между Китаем и Западом, напряженность в отношениях которых растет.

Акции HSBC подешевели на 0,7% по итогам торгов в Лондоне в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,6%.

Ping An HSBC
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