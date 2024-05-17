Х5 Group первой из эмитентов опубликовала нефинансовую отчетность на Федресурсе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ООО "Корпоративный центр Икс 5", управляющее активами ритейлера X5 Group, стало первой публичной компанией, раскрывшей ESG-данные на Федресурсе в соответствии с новыми рекомендациями Минэкономразвития.

В анкете Х5, которая размещена на сайте fedresurs.ru, представлены данные за 2023 год по более чем 50 показателям, характеризующим подходы компании к социальным, экологическим вопросам, корпоративному управлению.

В частности, в числе социальных показателей раскрыты сведения о фонде заработной платы, расходах на обучение персонала, благотворительную деятельность. В экологическом блоке представлены данные о водопользовании, образовании отходов и обращении с ними, а также о выбросах парниковых газов. В блоке корпоративного управления опубликованы материалы об управлении коррупционными рисками и рассмотрении вопросов устойчивого развития.

Информация готовилась в соответствии с методическими рекомендациями об устойчивом развитии, разработанными Минэкономразвития.

"Разработанные Минэкономразвития рекомендации об устойчивом развитии - важный шаг для создания работающей ESG-инфраструктуры в России, помимо работы над методикой оценки вклада бизнеса в достижение Национальных целей РФ, работу над которой мы ведем в ESG Альянсе. Мы рады быть первой публичной компанией, опубликовавшей нефинансовые показатели отчетности в соответствии с новыми рекомендациями, и надеемся, что наши коллеги и партнеры тоже поддержат эту инициативу", - прокомментировала раскрытие президент Х5 Group Екатерина Лобачева.

Методические рекомендации об устойчивом развитии были утверждены Минэкономразвития в ноябре 2023 г. Документ рекомендует российским государственным, публичным или крупным компаниям с выручкой от 10 млрд рублей, иным организациям, заинтересованным в обнародовании нефинансовой информации, ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели.

Методрекомендации подготовлены в соответствии с поручением президента Владимира Путина о ежегодной публикации компаниями нефинансовой отчетности. Реализуя это поручение, Минэкономразвития также создало информационную инфраструктуру для публикации сведений о нефинансовых показателях компаний. В частности, с 29 марта 2024 г. функционал публикации ESG-данных на основе методических рекомендаций стал доступен на портале Федресурс, после чего на сайт стали загружаться первые ESG-анкеты российских юридических лиц.

Потенциальными пользователями нового функционала являются свыше 500 тысяч российских компаний, которые уже имеют "личные кабинеты" на Федресурсе.

"Подготовка нефинансовой отчетности важна для восприятия компании партнёрами через призму ее ответственного поведения, а не только в свете финансовых показателей. Она направлена на повышение инвестиционной привлекательности, информационной открытости и прозрачности деятельности крупнейших российских компаний, укрепление их репутации. Министерство планомерно создает систему нормативно-правового регулирования публичной нефинансовой отчетности. Предложенный бизнесу стандарт отчетности об устойчивом развитии станет продолжением ранее утвержденных методических рекомендаций Минэкономразвития и инструментом расширения практики составления и раскрытия информации об устойчивом развитии. Мы уверены, что профессионалы в области устойчивого развития будут активно использовать эти документы в своей работе", - сказал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Мы приветствуем инициативу Минэкономразвития, которое планомерно продвигает в российскую бизнес-среду практики подготовки нефинансовой отчетности и развивает цифровую инфраструктуру для раскрытия этих данных, - прокомментировал генеральный директор Национального альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов. - Публикуя данные на Федресурсе, Х5 Group подтверждает свои лидерские амбиции в повестке устойчивого развития и служит примером для своих партнёров, поставщиков, других участников отрасли ритейла. По нашему мнению, дополнение анкеты показателями вклада бизнеса в достижение национальных целей развития, предусмотренных новым стандартом Минэкономразвития, добавит популярности сервису среди крупных компаний и их заинтересованных сторон".

Федресурс - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают в нем сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. Оператором Федресурса является АО "Интерфакс".