Калужская область договорилась с китайской Sinoma о создании кластера стройматериалов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство Калужской области и Sinoma Btiec (дочерняя структура китайской Sinoma International Engineering Co) подписали в Харбине меморандум о сотрудничестве по созданию строительного кластера, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Обсуждаем проект будущего кластера, в том числе создание предприятий по выпуску клинкерных изделий, полимер-бетона, строительной и металлургической извести в Калужской области. Видим большую заинтересованность китайских партнеров", - написал он.

Правительство региона прорабатывает проект дальнейшего сотрудничества.

Sinoma International Engineering Co., Ltd - международная инжиниринговая компания, входит в группу CNBM. Sinoma предоставляет комплексные услуги по строительству промышленных объектов на всем протяжении жизненного цикла проекта - от консультаций, предпроектных исследований, проектирования, изготовления оборудования до услуг логистики, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и гарантийного обслуживания.