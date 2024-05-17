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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Калужская область договорилась с китайской Sinoma о создании кластера стройматериалов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство Калужской области и Sinoma Btiec (дочерняя структура китайской Sinoma International Engineering Co) подписали в Харбине меморандум о сотрудничестве по созданию строительного кластера, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Обсуждаем проект будущего кластера, в том числе создание предприятий по выпуску клинкерных изделий, полимер-бетона, строительной и металлургической извести в Калужской области. Видим большую заинтересованность китайских партнеров", - написал он.

Правительство региона прорабатывает проект дальнейшего сотрудничества.

Sinoma International Engineering Co., Ltd - международная инжиниринговая компания, входит в группу CNBM. Sinoma предоставляет комплексные услуги по строительству промышленных объектов на всем протяжении жизненного цикла проекта - от консультаций, предпроектных исследований, проектирования, изготовления оборудования до услуг логистики, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и гарантийного обслуживания.

Калужская область Владислав Шапша Sinoma CNBM
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