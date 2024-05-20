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"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-07R с 10 млрд до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 120 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая с 11:00 до 15:00. При открытии книги заявок ориентир премии к ключевой ставке составлял не выше 150 б.п., в процессе маркетинга он трижды снижался.

Купоны по займу будут переменными и квартальными.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 17 мая под регномером 4B02-07-00124-A-001P и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций компании на 220 млрд рублей.

Ростелеком
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