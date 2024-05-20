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ЦБ РФ в апреле увеличил объем золота в резервах еще на 0,1 млн унций

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России в апреле увеличил объем золота в резервах еще на 0,1 млн унций (в данном случае это около 3 тонн драгметалла).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 мая объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 75,1 млн унций (около 2,336 тыс. тонн) на $175,9 млрд. На начало апреля этот показатель составлял 75 млн унций на $166 млрд. В натуральном выражении рост был незначительным, на десятую долю процента, в стоимостном – на 5,9%.

ЦБ РФ активно приобретал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла – и, действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной.

ЦБ РФ
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