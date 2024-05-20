Акции "Газпрома" подешевели до уровня октября 2022 года на дивидендных новостях

К 20:09 они подешевели на 4,8%, до 147,68 рубля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" на вечерней сессии "Мосбиржи" обвалились к уровню октября 2022 года на новости о том, что правительство выпустит директиву не выплачивать дивиденды концерна за 2023 год.

К 20:09 по Москве акции "Газпрома" подешевели до 147,68 рублей (-4,8%), минимум сделок составил 146,54 рубля (-5,5%) - минимум с 10 октября 2022 года (тогда цена бумаг падала в район 137 рублей). Объем торгов бумагами концерна превысил 10,77 млрд рублей (с учетом основных торгов).

Правительство вечером 20 мая поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды ПАО "Газпром" за 2023 год. Соответствующее распоряжение от 18 мая 2024 г. № 1183-р опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

"При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в распоряжении.