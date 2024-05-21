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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Macy's более чем вдвое сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. в первом финансовом квартале зафиксировала резкое падение чистой прибыли и умеренное сокращение выручки, причем скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка, а выручка оказалась на уровне ожиданий.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 4 мая, составила $62 млн, или $0,22 в расчете на акцию, по сравнению со $155 млн, или $0,56 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 27 центов на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне 16 центов на акцию.

Выручка сократилась на 2,7%, до $4,8 млрд, совпав с консенсус-прогнозом.

Сопоставимые продажи Macy's в минувшем квартале уменьшились на 0,4% в годовом выражении.

По итогам текущего фингода компания теперь планирует получить скорректированную прибыль на уровне $2,55-2,9 в расчете на акцию при выручке в $22,3-22,9 млрд. Ранее ожидалось $2,45-2,85 на акцию и $22,2-22,9 млрд соответственно.

Macy's США
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