Peloton разместит конвертируемые бонды и привлечет кредиты для рефинансирования долга

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive разместит конвертируемые облигации с погашением в 2029 году на сумму $275 млн.

Бумаги будут проданы квалифицированным инвесторам в рамках частного размещения, говорится в пресс-релизе компании. В дальнейшем она предложит инвесторам бонды еще на $41,3 млн.

Кроме того, Peloton привлечет пятилетний кредит на сумму $1 млрд. Банки также откроют компании возобновляемую кредитную линию на $100 млн сроком на 5 лет.

Поступления от размещения бондов и кредитные ресурсы Peloton планирует направить на выкуп конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму около $800 млн, а также рефинансирование действующих кредитов.

Ранее в этом месяце компания объявила о намерении принять меры для сокращения расходов, которые позволят ей добиться ежегодной экономии в размере более $200 млн к концу 2025 фингода (июль 2024 - июнь 2025 года). В частности, Peloton планирует сократить 15% рабочих мест (400 человек) и продолжить уменьшение числа розничных точек. Кроме того, компания будет придерживаться более целенаправленного и эффективного подхода к международному развитию.

Акции Peloton теряют в цене 13,7% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала почти на 45%.