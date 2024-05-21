Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже во вторник вечером, при этом доллар опустился ниже 90 руб. впервые с 1 февраля.

Курс доллара в 18:37 по Москве составил 89,985 руб./$1, опустившись на 76,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 97,83 руб./EUR1 - минус 79,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 77,85 копейки - до 93,52 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 10,15 копейки - до 12,4 руб.

"Во вторник вечером пара "доллар-рубль" впервые с начала февраля опустилась ниже 90 руб./$1. Эпизодичность и сила импульсов укрепления рубля могут указывать на разовые дополнительные продажи валюты со стороны экспортеров, заранее готовящихся к налоговому периоду, пик которого мы пройдем через неделю, 28 мая. Из базового позитива для рубля можно выделить относительно устойчивые и комфортные цены на нефть, высокие процентные ставки, нормы обязательной продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Негативные факторы – высокие расходы бюджета, влияние санкций на доходы РФ, острая геополитика, спрос населения на инвалюту перед сезоном отпусков. Пробой долларом круглой отметки 90 может иметь краткосрочный характер, в целом более вероятно сохранение курса в пределах 90-92", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.