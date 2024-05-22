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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

EBITDA "Акрона" по МСФО в I квартале сократилась в 1,9 раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - EBITDA группы "Акрон" в I квартале 2024 года сократилась в 1,9 раза в годовом исчислении, до 13,7 млрд рублей, говорится в отчете группы по МСФО.

Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 27% с 49% за I квартал 2023 года.

Консолидированная выручка группы снизилась на 3%, до 51,4 млрд рублей, при росте объема продаж на 1% год к году (до 2,26 млн тонн). Себестоимость продаж выросла на 17%, до 26,3 млрд рублей.

В разрезе рынков сбыта "Акрон" в I квартале увеличил выручку от продаж в страны Азии (исключая Китай) на 44%, в США и Канаду - на 20%, в Африку - на 47% год к году. Выручка от продаж в Латинскую Америку сократилась в 1,7 раза, в Китай - на 18%, на внутренний рынок России - на 12%.

Крупнейшими экспортными направлениями для группы в I квартале стали США и Канада (более 23% общей выручки) и азиатский рынок (22% выручки без учета Китая). Доля Китая, традиционного рынка сбыта NPK, в выручке "Акрона" составила 8%. На Латинскую Америку в I квартале пришлось 13% выручки группы, на Африку - 5%.

Поставки на российский рынок обеспечили 23% выручки "Акрона" за отчетный период.

Чистая прибыль "Акрона" в I квартале упала в 2,5 раза, до 6,5 млрд рублей.

Чистый долг группы за I квартал вырос в 2,6 раза по сравнению с результатом на конец 2023 года - до 65,6 млрд рублей. Это было связано с выкупом 30% в Талицком калийном проекте у банков-партнёров.

Показатель чистый долг/EBITDA вырос с 0,37х по итогам 2023 года до 1,16х.

Объем производства группы "Акрон" в I квартале составил 2,1 млн тонн, снизившись на 4% к аналогичному периоду 2023 года.

Акрон
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