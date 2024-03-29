"Акрон" в 2023 году сократил EBITDA вдвое, до 68,7 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - EBITDA группы "Акрон" по МСФО в 2023 году сократилась вдвое, до 68,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 38% с 53% за 2022 год.

Выручка упала на 30% и составила 179,5 млрд рублей.

Чистая прибыль "Акрона" сократилась в 2,5 раза, до 35,9 млрд рублей.

Чистый долг группы з‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а 2023 год снизился на 36%, до 25,1 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA за отчетный период вырос с 0,29х до 0,37х.

В 2023 году "Акрон" увеличил производство основной продукции на 0,5%, до 8,38 млн тонн. Объем продаж снизился на 3% и составил 8,3 млн тонн.

В ноябре 2023 года "Акрон" выплатил 4,7 млрд рублей налога на сверхприбыль, говорится в отчете компании.