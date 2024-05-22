Департамент финансовой политики Минфина РФ возглавил Алексей Яковлев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Директором департамента финансовой политики Минфина РФ назначен Алексей Яковлев. Соответствующий приказ был подписан 27 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее он занимал должность замдиректора, а с ноября 2023 года, после повышения Ивана Чебескова до замминистра, руководил департаментом в статусе исполняющего обязанности.

Яковлев родился 20 июля 1990 года в Чебоксарах. Степень бакалавра получил в МГИМО, магистратуру окончил в Финансовом университете при правительстве. С 2012 года занимал ряд должностей в департаменте финансовой политики Минфина.