ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Америкэн экспресс банка"

Такое решение было принято в рамках добровольной ликвидации банка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн экспресс банка", говорится в сообщении ЦБ.

Основанием стало заявление кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением банка о его добровольной ликвидации.

"Америкэн экспресс банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года.

Таким образом, кредитная организация стала первой из перечня "дочек" иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, принявшей решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, в их числе и "Америкэн экспресс банк".

Банк получил разрешение президента на проведение добровольной ликвидации в мае.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была включена в июле 2013 года).

"Америкэн экспресс банк" являлся оператором платежной системы American Express. Долгие годы эксклюзивным партером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".

"Америкэн экспресс банк" по итогам второго квартала 2024 года занимает 293-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".