От российского рынка систем управления базами данных ждут роста в 3,5 раза к 2030 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Объем российского рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных вырастет к 2030 году до 234 млрд рублей, что в 3,5 раза больше показателя 2023 года - 67 млрд рублей, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Прогнозируемый темп роста российского рынка СУБД значительно превышает показатели IT-рынка в целом, - прокомментировала результаты исследования заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. - Среднегодовой темп роста рынка СУБД в 2022-2030 годах - около 20% по сравнению с 12,5% для всего IT-рынка за аналогичный период".

По оценке исследователей, рост рынка будет происходить исключительно за счет продаж продуктов и услуг российских разработчиков соответствующего ПО. Так, если в 2021 году на долю российских вендоров приходилось только 36% рынка, то по итогам прошлого года их доля увеличилась до 82%, а к 2030 году вырастет до 99%.

Эксперты ЦСР считают, что в 2023-2025 годах будет происходить постепенное вытеснение ПО иностранных вендоров продуктами российских разработчиков.

"Иностранные вендоры существенно сокращают позиции на отечественном рынке, которые они, с высокой вероятностью, не смогут восстановить ввиду конкуренции со стороны зрелых локальных игроков и государственных ограничений", - говорится в исследовании.

В 2026-2027 годах ЦСР ожидает достижения высокого уровня зрелости российских продуктов и "при умеренно-оптимистическом развитии событий" прогнозирует выход их разработчиков на рынки дружественных стран.

Соответственно в 2027-2030 годах, по мнению экспертов, российский рынок СУБД вернется к общемировой динамике роста.

"Данный рост будет обусловлен усиленной цифровизацией ключевых отраслей экономики, реализацией государственной политики цифровой трансформации, высоким уровнем зрелости российских продуктов", - считают исследователи.

При этом в материалах ЦСР отмечается, что за все это время структура рынка значительно не изменится. Если в 2023 году на продажи ПО приходилось 80% от общего объема рынка (54% - продажи собственно СУБД, 16% - продажи средств управления данными, 6% - продажи средств загрузки данных, 4% - продажи других инструментов управления данными), а 20% - на услуги в области управления данными, то и к 2030 году это соотношение значительно не изменится. На продажу ПО в 2030 году придется около 188 млрд рублей, а на услуги - 46 млрд рублей.

ЦСР прогнозирует, что 2024-2026 годах российские разработчики СУБД и средств обработки данных могут начать выходить на рынки стран СНГ и Монголии. После 2026 года ожидается массовый выход российских вендоров на рынки стран региона MENA (Ближний Восток, Северная Африка, Турция). При этом совокупный объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в этих регионах составит около $1 млрд в 2024 году и $2,3 млрд в 2030 году.

Из материалов ЦСР следует, что уровень конкуренции на российском рынке СУБД и инструментов обработки данных достаточно низкий. Так, по итогам 2023 года на долю основных разработчиков СУБД приходится только 40% рынка: "Постгрес Про" - 23%, группа "Аренадата" - 9%, "Яндекс.Облако" - 4%, VK Tech и "Ростелеком" - по 2%. Оставшиеся 60% приходятся на "прочих", к которым ЦСР относит нишевых игроков (в их числе "Диасофт", "Ред Софт", "Газинформсервис" и пр.), временные альтернативы коммерческим продуктам из Реестра российского ПО (продукты, не внесенные в этот реестр, in-house разработка заказчиков, продукты российских команд по поддержке западного ПО).

Аналогичная ситуация сложилась в сегменте средств управления данными - на долю основных игроков (DIS Group, группа "Аренадата", "Юниверс Дата", "Юнидата" и "Ростелеком") приходится 34%, а на долю "прочих" - 66%.

В сегменте средств загрузки данных эксперты выделили только двух разработчиков - "Аренадату" (с долей в 5%) и "Ростелеком" (5%).

Впрочем, по оценке ЦСР, ожидается, что постепенно продукты разработчиков, включенные в Реестр российского ПО будут, вытеснять с рынка доступные альтернативы.