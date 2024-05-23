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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

РЖД в 2024 году планируют увеличить погрузку на Дальнем Востоке на 2,7%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2024 году планирует погрузить 76,1 млн тонн грузов, сообщил начальник ДВЖД Евгений Вейде на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Восток".

Ранее сообщалось, что ДВЖД в 2023 году увеличила погрузку на 5,1% по сравнению с показателем 2022 года, до более чем 74,1 млн тонн. Таким образом, в 2024 году погрузка может вырасти еще на 2,7%.

"Это амбициозная задача. И для ее достижения необходимо применить дополнительные технологические решения. Хотел бы отметить (проблему - ИФ) наших потерь в зимний период время. Мы не готовы еще, к сожалению, работать в зимний сезон. Более-менее мы встаем на нормальные рельсы выгрузки вагонов только в апреле и далее уже в летний период", - сказал Вейде.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести регионов: по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Якутии и Еврейской АО.

ДВЖД РЖД Евгений Вейде
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