СД "Норникеля" отклонил предложение направить $500 млн на финальные дивиденды-2023

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Представитель "Русала" в совете директоров ГМК "Норильский никель" предлагал рекомендовать акционерам выплату итоговых дивидендов за 2023 год, но его не поддержали, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету.

По его словам, совет директоров "Норникеля" рассмотрел предложение о выплате финальных дивидендов в размере $500 млн, обсудил его и отклонил.

В итоге совет рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет в заочной форме 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 4 июня.

"Интерросу" Владимира Потанина принадлежит 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего - 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров). Этой выплатой "Норникель" фактически исчерпал доступный для распределения акционерам денежный поток за 2023 год, говорил CFО "Норникеля" Сергей Малышев. Скорректированный на выплату процентов и дивиденды миноритариям Быстринского ГОКа показатель составляет лишь $1,4 млрд.