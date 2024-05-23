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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Уралкалий" с 2022 г. ускорил реализацию инвестпрограммы, capex превысил $550 млн в год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Капвложения "Уралкалия" в 2023 году составили $563 млн, в 2022 году – $568 млн, сообщила компания в годовом отчете.

Такой уровень капвложений является исторически максимальным для "Уралкалия". В 2014-2020 годах его годовой capex не превышал $380 млн.

В 2023 году инвестиции в расширение мощностей составили 53% от общего объема capex компании – то есть около $300 млн. В Усть-Яйвинский проект было вложено $89 млн, в строительство нового рудника "Соликамск-2" – $59 млн, в увеличение мощностей по грануляции – $45 млн, в расширение "Соликамск-3" – $12 млн.

На Усть-Яйве в прошлом году были введены в эксплуатацию основные объекты поверхностного комплекса, а также объекты первой очереди подземного комплекса и получены первые тонны готовой продукции, говорится в отчете.

На "Соликамск-2" в 2023 году компания ввела два шахтных ствола и продолжала строительство объектов поверхностного комплекса. Мощность рудника "Соликамск-3" выросла в 2023 году на 0,3 млн тонн.

"Уралкалий" увеличил capex на фоне сохранения высокой долговой нагрузки: чистый долг компании на конец 2023 года составил $6 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA – 3,51x. При этом в 2023 году "Уралкалий" выплатил дивиденды по привилегированным акциям на общую сумму 105 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Уралкалий
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