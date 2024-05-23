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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

ЦБ РФ проведет киберучения с нацбанками стран БРИКС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России в 2024 году планирует впервые провести киберучения с национальными банками стран БРИКС, говорится в обзоре ЦБ об основных типах компьютерных атак в финансовой сфере в 2023 году.

Также ЦБ РФ планирует киберучения с банками государств - участников ЕАЭС. Ожидается, что они пройдут в 2024-2025 годах. Во время учений будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов.

Банк России в 2024 году возглавил профильную рабочую группу - BRICS Rapid Information Security Channel (BRISC, "Канал по информационной безопасности") в рамках председательства России в БРИКС.

В ЕАЭС действует рабочая группа по кибербезопасности для координации деятельности в сфере информационной безопасности. Банк России при необходимости оказывает помощь в создании подразделений CERT (Computer Emergency Response Team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

ЦБ РФ Банк России БРИКС
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