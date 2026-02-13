Поиск

В 2025 году в киберучениях в России участвовали 320 финансовых организаций

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Количество финансовых организаций, которые приняли участие в киберучениях, в 2025 году увеличилось на 10%, до 320 организаций, говорится в обзоре Банка России.

Сотрудники были условно скомпрометированы в 6,5% случаев, что говорит об относительно высоком уровне подготовки финансовых организаций к противодействию такому вектору атаки, отмечает регулятор.

Среди наиболее актуальных киберугроз на 2026 год ЦБ выделяет атаки при помощи искусственного интеллекта. Такие атаки имеют высокий уровень автоматизации и невысокий входной порог уровня технической подготовки, за счет чего их количество может увеличиваться. Атаки с использованием ИИ позволяют как проводить массовые фишинговые рассылки, так и внедряться в инфраструктуру, сказано в обзоре.

Еще одна тенденция - атаки с использованием шифровальщиков, число которых продолжит расти. Однако если раньше целью таких атак было вымогательство финансовых средств, то теперь они направлены на нанесение максимального вреда организации за счет остановки рабочих процессов и освещения инцидента в интернете.

Атакующие смещают вектор с вымогательства и репутационного ущерба в сторону кражи данных. Украденные корпоративные сведения могут использоваться для дальнейшего развития атак на организацию, отмечает ЦБ.

Сохранится тенденция атак на малые и средние организации, которые имеют удаленный доступ к инфраструктуре крупных компаний. Кроме того, постоянно развиваются методы кражи средств с помощью мобильных устройств, что требует повышенного внимания к обеспечению безопасности взаимодействия клиента с дистанционным банковским обслуживанием через смартфон, отмечает регулятор в докладе.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 48 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });