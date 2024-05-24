Инфляция в Японии в апреле замедлилась до 2,5%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,7% в марте.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,2% после увеличения на 2,6% в марте. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, пишет The Japan Times.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 25 месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле составила 2,4% в годовом выражении против 2,9% месяцем ранее. Данный показатель также совпал с ожиданиями экспертов.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,5%, услуги подорожали на 1,7%.

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. В марте был зафиксирован подъем на аналогичную величину.