Индекс потребдоверия в Великобритании в мае вырос до максимума с декабря 2021 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае увеличился на два пункта и достиг максимума с декабря 2021 года.

Значение индикатора поднялось до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Для сравнения, в мае 2023 года индикатор находился на отметке минус 27 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с апрелем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в мае увеличился до минус 10 пунктов с минус 11 пунктов месяцем ранее. В мае прошлого года он составлял минус 20 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев поднялся до 7 пунктов с 2 пунктов. Год назад его значение составляло минус 8 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год увеличился до минус 39 пунктов против минус 41 пункта в апреле. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 17 пунктов с минус 21 пункта. В мае 2023 года первый показатель составлял минус 54 пункта, второй - минус 30 пунктов.

Между тем индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце уменьшился до минус 26 пунктов по сравнению с минус 25 пунктами в апреле. Год назад он находился на отметке минус 24 пункта.

"Это подтверждает тот факт, что кризис стоимости жизни по-прежнему является повседневной реальностью для всех нас", - заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что "в целом потребители явно ощущают, что условия улучшаются", что "предполагает дальнейший рост доверия в ближайшие месяцы".

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года – минус 49 пунктов.