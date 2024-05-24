Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в I квартале выросла на 33%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 4,398 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3,3 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Чистый процентный доход вырос на 45% до 5,7 млрд рублей. Чистый непроцентный доход увеличился на 17%, до 3,2 млрд рублей.

Капитал на 31 марта 2024 года составил 48,9 млрд рублей против 44,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Лизинговый портфель достиг 240,7 млрд рублей, что на 4,8% больше показателя на начало 2024 года.

Объем нового бизнеса вырос на 35% и составил 56,1 млрд рублей с НДС.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.