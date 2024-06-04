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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Акционеры "Европлана" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акционеры лизинговой компании "Европлан" на годовом собрании утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в размере 25 рублей на акцию, сообщила компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июня.

Всего на финальные выплаты будет направлено 3 млрд рублей.

По результатам первого полугодия 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 12,5 рубля на акцию, девяти месяцев - 19,17 рубля.

Таким образом, выплаты за весь 2023 год составят 6,8 млрд рублей, или 56,67 рубля на акцию.

Это составляет 45,9% от чистой прибыли компании по МСФО за 2023 год (14,8 млрд рублей).

Акционеры "Европлана" также избрали совет директоров в количестве девяти директоров, четверо из которых являются независимыми.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан
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