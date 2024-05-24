Евро опустился ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань снижаются на Московской бирже в пятницу утром. Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 5 февраля, доллар торгуется по направлению к 89 руб., юань – к 12 руб.

Курс евро в 10:54 по Москве составил 96,96 руб./EUR1, опустившись на 65,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 89,65 руб./$1, потеряв 36,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 49,55 копейки - до 92,94 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 6,85 копейки - до 12,32 руб.

"Вчера доллар и юань предпринимали попытку отскочить на фоне сокращения торговой активности – следствия локального ослабления активности экспортеров. Однако эта попытка успеха не имела, несмотря на сохранение давления на рынке нефти. Курс доллара снизился, пусть вчера и незначительно, девятый день подряд, так и не сумев отойти от "круглой" отметки в 90 рублей, обновив минимумы с конца января в ходе торгов третий день подряд, тестируя ее на прочность. Юань опустился "под" отметку 12,4 руб., показав чуть более сильный откат ввиду продолжающейся фазы ослабления позиций китайской валюты к ведущим мировым валютам. Учитывая близость 28 мая, дня налоговых выплат, и по-прежнему непростую ситуацию с трансграничными платежами, склонны ждать развития фазы постепенного укрепления рубля. Поэтому полагаем, что в ближайшие дни перевес предложения валюты над спросом будет сохраняться", - говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.