Удовлетворен иск Альфа-банка о взыскании 16,7 млн фунтов с Citibank и Ситибанка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Альфа-банка на 16,7 млн фунтов стерлингов (около 1,9 млрд рублей) к Citibank (Лондон) и к российскому Ситибанку.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

На заседании 12 марта представитель Альфа-банка заявил о намерении отказаться от требования к Barclays Bank, который ранее был также заявлен в качестве ответчика. Суд 2 апреля прекратил производство в отношении Barclays Bank.

На заседании 9 апреля представитель Ситибанка заявил, что получил документы, подтверждающие, что оспариваемые деньги находятся в Barclays Bank.

Заявление Альфа-банка было подано в суд 1 февраля.