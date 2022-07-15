Имущество "Донстара" выставлено на торги по сниженной цене 2,1 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ростовского ООО "Донстар" (ранее принадлежало владельцу ГК "Евродон" Вадиму Ванееву) 31 августа планирует провести аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия.

Как сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс", ЕФРСБ), начальная цена продажи установлена в размере 2,1 млрд рублей, шаг аукциона на повышение определен в 5% от начальной суммы.

В аукционной документации говорится, что преимущественное право приобретения имущества "Донстара" имеют лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции или ее выпуском и переработкой, а также владеющие землями, непосредственно прилегающими к участку должника. Если таких претендентов не будет, преимущественное право принадлежит сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, а также соответствующему региону или муниципальному образованию.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 августа.

Конкурсный управляющий уже выставлял на торги имущество "Донстара" за 2,3 млрд рублей. ООО "Новые утиные фермы" (структура ГК "Дамате") стало единственным участником аукциона. Впоследствии конкурсный управляющий признал его не состоявшимся и принял решение о проведении повторных торгов.

В конце 2016 - начале 2017 года "Евродон" пережил несколько вспышек птичьего гриппа, производственные площадки были закрыты, убытки превысили 2,6 млрд рублей. Во второй половине 2018 года управление предприятиями перешло за долги к ВЭБу, кредитовавшему группу. Затем госкорпорация продала права требования в отношении задолженности Россельхозбанку, а тот - структурам "Дамате".

Параллельно процедура банкротства началась в "Донстаре". В 2020 году ООО "Новые утиные фермы" (структура ГК "Дамате") выкупили права требования по его обязательствам перед Россельхозбанком, а затем перезапустили производство.

Однако при этом у "Новых утиных ферм" возник конфликт с Федеральной налоговой службой из-за имущественного комплекса "Донстара". В ФНС посчитали, что имущество предприятия передано в аренду по заниженной цене - 4,8 млн рублей в месяц, из которых "Новые утиные фермы" получали 2,5 млн рублей как залоговый кредитор. Кроме того, в ФНС указывали на наличие у "Донстара" задолженности по уплате налогов в 5,8 млн рублей.

В декабре 2021 года суд первой инстанции удовлетворил заявление ФНС о расторжении договора аренды имущественного комплекса "Донстара", однако позднее конфликтную ситуацию удалось урегулировать. В марте 2022 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ростовской области и утвердил мировое соглашение между ФНС, "Донстаром" и "Новыми утиными фермами".

По решению суда, "Новые утиные фермы" обязаны перевести на спецсчет "Донстара" 20,319 млн рублей, а конкурсный управляющий - перечислить их ФНС в счет уплаты налогов. Кроме того, ежемесячный размер арендной платы "Новых утиных ферм" за пользование имущественным комплексом "Донстара" был увеличен с 4,8 млн рублей до 7,782 млн рублей. В связи с этим "Новые утиные фермы" были обязаны доплатить в конкурсную массу "Донстара" 35,783 млн рублей.